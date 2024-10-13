Разбитый горем Чернышёв встретил главный семейный праздник на могиле Заворотнюк

Петра Чернышёва заметили на могиле жены на Троекуровском кладбище в день их венчания. Впервые за последние 16 лет именитый фигурист отметил эту знаменательную дату в одиночестве. Теперь рядом с ним лишь единственная дочь Мила, которую актриса родила незадолго до того, как узнала о смертельной болезни.