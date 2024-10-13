Разбитый горем Чернышёв встретил главный семейный праздник на могиле Заворотнюк
Kp.ru: Чернышёв приехал на могилу Заворотнюк в годовщину их венчания
Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышёв. Обложка © VK / Пётр Чернышёв
Петра Чернышёва заметили на могиле жены на Троекуровском кладбище в день их венчания. Впервые за последние 16 лет именитый фигурист отметил эту знаменательную дату в одиночестве. Теперь рядом с ним лишь единственная дочь Мила, которую актриса родила незадолго до того, как узнала о смертельной болезни.
Как пишет kp.ru, Чернышёв и Заворотнюк обвенчались 12 октября 2008 года. В этот день супруги приехали в посёлок Форос в Крыму, где в церкви Воскресения Христова обменялись клятвами. Тогда исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» объяснила выбор места венчания так: «Храм 1892 года, место намоленное».
Супруги жили душа в душу все эти 16 лет, и разлучила их лишь смерть Заворотнюк. Напомним, любимицы публики не стало 29 мая, ей было 53 года. Артистка долгие годы страдала от агрессивной формы рака головного мозга. В СМИ писали, что в последнее время она находилась в хосписе, однако близкие опровергли эти сообщения. Церемония прощания с актрисой прошла 1 июня в Москве. Её посетили многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс и певица Лолита. Гроб с телом артистки вынесли под бурные аплодисменты. Дочь Заворотнюк вышла на связь на 40-й день после смерти актрисы и рассказала о её болезни. Даже спустя время после смерти супруги Пётр Чернышёв продолжает носить обручальное кольцо.