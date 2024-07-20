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20 июля, 20:49

Стало известно, кому достались элитные дома и квартиры Заворотнюк

Kp.ru: Наследниками актрисы Заворотнюк являются её муж, мать и трое детей

Актриса боролась с болезнью последние годы. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк

Актриса боролась с болезнью последние годы. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк приняла меры для урегулирования вопросов наследства ещё до своей смерти. Благодаря этому скандалов в семье относительно её имущества не будет, пишет kp.ru.

Заворотнюк жила с мужем Петром Чернышёвым и младшей дочерью в доме площадью 682 кв.м в элитном поселке Крёкшино. Он оценивается в 120 млн рублей. Известно, что особняк был переоформлен на её мать и младшую дочь.

В Москве актриса владела двумя квартирами, которые были переписаны на старшую дочь и сына. Также у неё был участок земли в Подмосковье и квартира в столичной новостройке. Участок в Сочи и квартиру в Ялте она продала.

По информации издания, наследниками актрисы являются её муж, мать и трое детей. Они вступят в наследство через шесть месяцев после её смерти.

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Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в социальных сетях, что смерть матери стала настоящим испытанием для всей семьи. Она также рассказала, что справляется с душевной болью, избегая упоминаний о трагедии, и подчеркнула, что в прессе распространяется много ложной информации, которую ей неприятно читать.

Кирилл Сосновских
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