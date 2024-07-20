Стало известно, кому достались элитные дома и квартиры Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк приняла меры для урегулирования вопросов наследства ещё до своей смерти. Благодаря этому скандалов в семье относительно её имущества не будет, пишет kp.ru.

Заворотнюк жила с мужем Петром Чернышёвым и младшей дочерью в доме площадью 682 кв.м в элитном поселке Крёкшино. Он оценивается в 120 млн рублей. Известно, что особняк был переоформлен на её мать и младшую дочь.

В Москве актриса владела двумя квартирами, которые были переписаны на старшую дочь и сына. Также у неё был участок земли в Подмосковье и квартира в столичной новостройке. Участок в Сочи и квартиру в Ялте она продала.

По информации издания, наследниками актрисы являются её муж, мать и трое детей. Они вступят в наследство через шесть месяцев после её смерти.