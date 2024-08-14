Чернышёв впервые вышел в свет после смерти Заворотнюк, оставив на пальце обручальное кольцо
Чернышёв так и не снял обручальное кольцо после смерти Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышёв. Обложка © VK / Пётр Чернышёв
Фигурист Пётр Чернышёв так и не снял обручальное кольцо после смерти своей супруги актрисы Анастасии Заворотнюк. Его заметили на руке 53-летнего хореографа, когда он принимал участие в представлении шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" в Сочи.
Кадр с пресс-конференции в "Сириусе", на котором на руке Чернышёва видно обручальное кольцо. Фотография © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить её детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи, потому что мы все помним 2014 год, все молились за наши успехи", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Чернышёв обратился в суд с заявлением на компанию-застройщика ЖК, в которой Заворотнюк приобрела квартиру. Иск был направлен 20 мая — за 9 дней до того, как артистка скончалась. Поводом для обращения в суд, вероятнее всего, стал срыв сроков сдачи работы застройщиком.