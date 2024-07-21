Пётр Чернышёв подал в суд из-за квартиры Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была одной из самых высокооплачиваемых российских актрис при жизни. В связи с этим у неё накопилось немало имущества. Хотя она и позаботилась о наследстве при жизни, сейчас её мужу фигуристу Петру Чернышёву предстоит с головой окунуться в судебные разбирательства по поводу одной из квартир "прекрасной няни". Об этом пишет RuNews24.

Узнав о своём страшном диагнозе, Анастасия Заворотнюк решила составить завещание. Она никогда не хотела, чтобы её родственникам в случае её кончины пришлось делить имущество. Кроме прочего, актриса приобрела несколько квартир в столице, каждая из которых стоит около 60 млн рублей. Они тоже были включены в завещание, однако и оно не спасло семью Заворотнюк от походов по судам.

Её супруг подал в суд на застройщика жилого комплекса, который, по всей видимости, сорвал сроки сдачи объекта. Фигурист обратился с иском 20 мая, за 9 дней до смерти любимицы миллионов. Первое заседание запланировано на 19 августа.