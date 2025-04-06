Скорбящий Чернышёв каждый день посещает могилу Анастасии Заворотнюк

Артистка отметила, что фигурист часто появляется на Троекуровском кладбище. Его она там заметила во время своих визитов к могиле сына.

«Смотрю, кто-то ходит, переставляет там что-то, а это оказался муж Пётр. Я посмотрела, потом подошла, поздоровалась и сказала: «А я с Настей снималась». «А я знаю», — услышала ответ. Он туда каждый день приезжает, сейчас там третий и четвертый ряд цветов уже, люди идут постоянно», — заявила актриса в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».