Скорбящий Чернышёв каждый день посещает могилу Анастасии Заворотнюк
Актриса Рязанова рассказала, что Чернышёв ежедневно ходит на могилу Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Фигурист Пётр Чернышёв ежедневно посещает могилу покойной супруги Анастасии Заворотнюк. Спортсмен не может принять смерть возлюбленной даже спустя год, рассказала актриса Раиса Рязанова.
Артистка отметила, что фигурист часто появляется на Троекуровском кладбище. Его она там заметила во время своих визитов к могиле сына.
«Смотрю, кто-то ходит, переставляет там что-то, а это оказался муж Пётр. Я посмотрела, потом подошла, поздоровалась и сказала: «А я с Настей снималась». «А я знаю», — услышала ответ. Он туда каждый день приезжает, сейчас там третий и четвертый ряд цветов уже, люди идут постоянно», — заявила актриса в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после долгой борьбы с раком. Её супруг тяжело переживал утрату любимой. Даже после её смерти Чернышёв продолжает носить обручальное кольцо. В начале этого года фигурист на льду открыл свои чувства к Заворотнюк, выразив свою любовь.