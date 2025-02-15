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15 февраля, 12:24

Пётр Чернышёв на льду признался в любви покойной Анастасии Заворотнюк

Фигурист Чернышёв вместе с дочкой выступил с номером в память о Заворотнюк

Российский фигурист Пётр Чернышёв вышел на лёд вместе с 6-летней дочкой Милой, которую родила его покойная супруга актриса Анастасия Заворотнюк. В День всех влюблённых состоялось ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание». В рамках мероприятия Чернышёв выступил с номером, который посвятил актрисе. На лёд фигурист вышел в паре со своей давней партнёршей — американкой Наоми Ланг, — вместе с которой он стал пятикратным чемпионом США.

Номер в память об Анастасии Заворотнюк. Видео © ВК / ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ TОР

Дочка Мила впервые вышла с папой на лёд в рамках выступления на большом ледовом шоу. Раньше девочка тоже появлялась со спортсменом на льду, чтобы поддержать его. В начале и в конце номера спортсмен провёз девочку на руках, почтив память покойной супруги.

К слову, Мила оказалась довольно скромным ребёнком, который ещё не готов к общению с журналистами. Она испугалась микрофонов и не стала отвечать даже на простой вопрос «Как тебя зовут?». Чернышёв же при общении с прессой отметил, что его жена всегда рядом — она в его сердце и в его памяти. Даже несмотря на то, что актрисы впервые нет рядом с фигуристом в День святого Валентина, он продолжает хранить светлые воспоминания. Как и Мила, которая трогательно заявила папе, что «семья — это ты, мамочка и я».

Видео © Telegram / Алёна, Блин!

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Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в мае прошлого года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Вдовец — Пётр Чернышёв — болезненно воспринял потерю любимой, и даже после кончины жены он не перестал носить обручальное кольцо. В прошлом году подросшая Мила впервые появилась месте с папой на льду. Это произошло после ледового шоу Навки, где спортсмен выступает в главной роли.

Обложка ©

Telegram / Алёна, Блин!

Ольга Сливченко
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