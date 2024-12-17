«Поставила ультиматум»: Шестилетняя дочка Заворотнюк пожаловалась Навке на отца
Шестилетняя дочка Заворотнюк и Чернышёва захотела стать фигуристкой
Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк, которая после смерти актрисы живёт вместе с отцом Петром Чернышёвым, раздумывает заняться фигурным катанием. Желание попробовать себя в новом хобби у девочки появилось из-за того, что папа часто берёт её с собой на выступления и репетиции. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Примечательно, что сам Чернышёв категорически против увлечения дочери и отказывается покупать ей коньки. Помочь переубедить непреклонного отца согласилась давняя подруга семьи Навка. Фигуристка считает, что становиться на коньки и добиваться профессионального уровня в шесть лет уже поздно, однако отказать ребёнку она не в силах.
«Она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась. Я сказала: «Мила, приезжаешь и говоришь, что здесь тётя Таня оставила для меня коньки». Надеюсь, Пётр их купил», — рассказала Навка на съёмках подкаста «Произвольная программа» Первого канала.
Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало в мае этого года. Актриса умерла в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Чернышёв болезненно воспринял потерю любимого человека и даже после смерти супруги он не снял обручальное кольцо. В прошлом году подросшая Мила впервые появилась месте с отцом на льду. Это произошло после ледового шоу Навки, где спортсмен исполнил главную роль.
ТАСС / Анна Салынская