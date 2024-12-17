«Поставила ультиматум»: Шестилетняя дочка Заворотнюк пожаловалась Навке на отца

Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк, которая после смерти актрисы живёт вместе с отцом Петром Чернышёвым, раздумывает заняться фигурным катанием. Желание попробовать себя в новом хобби у девочки появилось из-за того, что папа часто берёт её с собой на выступления и репетиции. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Примечательно, что сам Чернышёв категорически против увлечения дочери и отказывается покупать ей коньки. Помочь переубедить непреклонного отца согласилась давняя подруга семьи Навка. Фигуристка считает, что становиться на коньки и добиваться профессионального уровня в шесть лет уже поздно, однако отказать ребёнку она не в силах.