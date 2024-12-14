«Очень ждём тебя!» Дочь Анастасии Заворотнюк рассекретила беременность

Анна Заворотнюк рассекретила новость о беременности. Радостным событием дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась в своих соцсетях.

«Очень волнительно делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину моего долгого отсутствия в соцсетях», — написала Анна.

Дочь актрисы ждёт первенца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

«Очень ждём тебя», — написана Анна под фото, на которых придерживает рукой заметно округлившийся животик.

Для 28-летней наследницы актрисы это будет первый ребёнок. Вместе с супругом Анна живет уже порядка 10 лет. Анастасия Заворотнюк в следующем году могла бы стать бабушкой впервые.