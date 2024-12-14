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14 декабря, 09:19

«Очень ждём тебя!» Дочь Анастасии Заворотнюк рассекретила беременность

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что беременна

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк рассекретила новость о беременности. Радостным событием дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась в своих соцсетях.

«Очень волнительно делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину моего долгого отсутствия в соцсетях», — написала Анна.

Дочь актрисы ждёт первенца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы ждёт первенца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

«Очень ждём тебя», — написана Анна под фото, на которых придерживает рукой заметно округлившийся животик.

Для 28-летней наследницы актрисы это будет первый ребёнок. Вместе с супругом Анна живет уже порядка 10 лет. Анастасия Заворотнюк в следующем году могла бы стать бабушкой впервые.

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Напомним, что Анастасии Заворотнюк не стало в мае этого года. Актриса умерла в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ольга Сливченко
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