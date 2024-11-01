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1 ноября, 20:22

Пётр Чернышёв впервые вышел на лёд после смерти Анастасии Заворотнюк

Российский фигурист Пётр Чернышёв принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в Москве. Это первое выступление звезды после смерти его супруги Анастасии Заворотнюк.

В постановке Чернышёв исполнил роль князя Потёмкина. Его партнёршей стала сама Татьяна Навка. Также на лёд вышли Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Максим Ковтун и другие фигуристы. Ледовое шоу продлится до 10 ноября.

Эпизод ледового шоу Навки с участием Чернышёва. Видео © Telegram / Navka Show

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Напомним, что Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. «Няня Вика» последние годы жизни страдала от агрессивной формы рака головного мозга, и болезнь не поддавалась лечению. Чернышёв болезненно воспринял потерю любимого человека и даже после смерти супруги он не снял обручальное кольцо.

Обложка ©

VK / Пётр Чернышёв / Peter Tchernyshev

Илья Пушкарев
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