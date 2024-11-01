Пётр Чернышёв впервые вышел на лёд после смерти Анастасии Заворотнюк

Российский фигурист Пётр Чернышёв принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в Москве. Это первое выступление звезды после смерти его супруги Анастасии Заворотнюк.

В постановке Чернышёв исполнил роль князя Потёмкина. Его партнёршей стала сама Татьяна Навка. Также на лёд вышли Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Максим Ковтун и другие фигуристы. Ледовое шоу продлится до 10 ноября.