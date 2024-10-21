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21 октября, 19:27

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими кадрами с младшей сестрой

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк в своих соцсетях поделилась редкими кадрами с сестрой Милой. Сегодня малышке исполнилось 6 лет, и родные не стали отказывать ей в празднике, хотя горе от потери матери ещё свежо. Анна поздравила младшую с днём рождения и подарила ей большую плюшевую игрушку.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Лицо сестры Анна не стала показывать — после смерти Анастасии Заворотнюк родные стараются оберегать малышку. Известно, что заботу о Миле взяла на себя её бабушка.

Впервые младшую дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» публика увидела на похоронах Заворотнюк. Мила мужественно стояла рядом с отцом Петром Чернышевым.

Напомним, Чернышёв встретил главный семейный праздник — годовщину венчания — на могиле Заворотнюк. Впервые за последние 16 лет именитый фигурист отметил эту знаменательную дату в одиночестве. Даже спустя время после смерти супруг звезды «Моей прекрасной няни» продолжает носить обручальное кольцо.

Дочь Заворотнюк показала неизвестное архивное фото матери
Дочь Заворотнюк показала неизвестное архивное фото матери
Алена Пенчугина
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