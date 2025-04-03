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3 апреля, 12:06

«Её солнце сияло»: Семья Заворотнюк выложила душераздирающий пост об актрисе и архивные фото

Родные Заворотнюк вспомнили актрису в её первый день рождения после смерти

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Сегодня, 3 апреля, свой 54 день рождения могла встретить известная актриса и любимая «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. В честь важного дня семья артистки поделилась на её странице архивным фото и воспоминаниями о том, как звезда любила свой праздник, и как его отмечала.

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Каждый год в день рождения Заворотнюк была окружена цветами, комплиментами и вниманием друзей и поклонников. Анастасия всегда приглашала гостей, щедро угощала их и, в ответ на добрые пожелания, также говорила множество приятных слов.

«Её праздник всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов. Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей... Щедрость на тепло, на внимание и душевность — её неповторимый стиль жизни. Так её внутреннее солнце сияло ещё ярче», — рассказали родственники кинозвезды.

Родные Анастасии объяснили, что их любовь к актрисе не зависит от дат, но сегодняшний день действительно особенный.

Трогательный жест Чернышёва на могиле Заворотнюк попал на фото
Трогательный жест Чернышёва на могиле Заворотнюк попал на фото

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после долгой борьбы с раком. Её супруг Пётр Чернышёв тяжело переживал утрату любимой. Даже после её смерти он продолжает носить обручальное кольцо. В начале этого года фигурист на льду открыл свои чувства к Заворотнюк, выразив свою любовь.

Наталья Афонина
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