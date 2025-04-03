«Её солнце сияло»: Семья Заворотнюк выложила душераздирающий пост об актрисе и архивные фото
Родные Заворотнюк вспомнили актрису в её первый день рождения после смерти
Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков
Сегодня, 3 апреля, свой 54 день рождения могла встретить известная актриса и любимая «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. В честь важного дня семья артистки поделилась на её странице архивным фото и воспоминаниями о том, как звезда любила свой праздник, и как его отмечала.
Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков
Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков
Каждый год в день рождения Заворотнюк была окружена цветами, комплиментами и вниманием друзей и поклонников. Анастасия всегда приглашала гостей, щедро угощала их и, в ответ на добрые пожелания, также говорила множество приятных слов.
«Её праздник всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов. Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей... Щедрость на тепло, на внимание и душевность — её неповторимый стиль жизни. Так её внутреннее солнце сияло ещё ярче», — рассказали родственники кинозвезды.
Родные Анастасии объяснили, что их любовь к актрисе не зависит от дат, но сегодняшний день действительно особенный.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после долгой борьбы с раком. Её супруг Пётр Чернышёв тяжело переживал утрату любимой. Даже после её смерти он продолжает носить обручальное кольцо. В начале этого года фигурист на льду открыл свои чувства к Заворотнюк, выразив свою любовь.