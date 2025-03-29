Трогательный жест Чернышёва на могиле Заворотнюк попал на фото
Фигурист Пётр Чернышёв посетил могилу Анастасии Заворотнюк
Покойная Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Российский фигурист Пётр Чернышёв посетил могилу своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище Москвы. Вдовца актрисы сопровождала их общая дочь Мила, сообщает NEWS.ru.
В распоряжении редакции оказались снимки с кладбища. На одном из кадров видно, как Чернышёв встал на колено, чтобы почтить память супруги. На другом фото можно заметить, как фигурист, надев перчатки, наводит порядок на могиле Заворотнюк.
Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Она ушла на 53-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Пётр Чернышёв болезненно воспринял потерю любимой. Даже после кончины супруги он не перестал носить обручальное кольцо. А в начале этого года фигурист на льду признался в любви к Заворотнюк.