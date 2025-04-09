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9 апреля, 10:29

Дочь Анны Заворотнюк родила первенца и дала ему необычное имя

Анна Заворотнюк впервые стала мамой. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась радостной новостью с поклонниками в запрещённой соцсети, опубликовав трогательное видео с новорожденным. У Анны и её мужа родился сын, которого назвали Марселем.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала она в своем блоге.

Видео © Instagram (социальная сеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk

Маленький Марсель появился на свет 2 апреля, а 3 апреля — день рождения его бабушки Анастасии Заворотнюк, которой в этом году исполнилось бы 54 года.

Во время беременности Анна открыто делилась своими переживаниями с подписчиками, хотя и не устраивала гендер-пати. На последних неделях она упоминала, что чувствует себя немного менее энергичной, чем обычно, но в целом её состояние было стабильным.

Пётр Чернышёв с дочкой утопили в цветах могилу Заворотнюк на её 54-летие – трогательное видео
Пётр Чернышёв с дочкой утопили в цветах могилу Заворотнюк на её 54-летие – трогательное видео

Напомним, что всеми любимая «Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Она ушла на 53-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Пётр Чернышёв болезненно воспринял потерю любимой. Даже после кончины супруги он не перестал носить обручальное кольцо.

Обложка ©

Instagram (социальная сеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk

Марина Фещенко
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