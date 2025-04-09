Дочь Анны Заворотнюк родила первенца и дала ему необычное имя

Анна Заворотнюк впервые стала мамой. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась радостной новостью с поклонниками в запрещённой соцсети, опубликовав трогательное видео с новорожденным. У Анны и её мужа родился сын, которого назвали Марселем.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала она в своем блоге.

Видео © Instagram (социальная сеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk

Маленький Марсель появился на свет 2 апреля, а 3 апреля — день рождения его бабушки Анастасии Заворотнюк, которой в этом году исполнилось бы 54 года.

Во время беременности Анна открыто делилась своими переживаниями с подписчиками, хотя и не устраивала гендер-пати. На последних неделях она упоминала, что чувствует себя немного менее энергичной, чем обычно, но в целом её состояние было стабильным.