Пётр Чернышёв с дочкой утопили в цветах могилу Заворотнюк на её 54-летие – трогательное видео
Чернышёв привёл дочку на могилу Заворотнюк в день её рождения и попал на видео
Супруг Анастасии Заворотнюк приехал на могилу к актрисе в день её рождения. Сегодня артистке могло бы исполниться 54 года. Пётр Чернышёв поздравил жену с праздником. Кадрами с Троекуровского кладбища поделился Super.ru.
Пётр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в её день рождения. Видео © Телеграм / Super.ru
К любимой жене Пётр прибыл вместе с 6-летней дочкой Милой. Они возложили к надгробию Анастасии Заворотнюк несколько букетов роз. Сейчас могила «прекрасной няни» буквально тонет в цветах.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года, актриса долгое время боролась раком. В день её рождение в соцсетях появился душераздирающий пост. Родные артистки поделились архивными фотографиями звезды и рассказали, как обычно, она отмечала этот праздник.
Обложка © ТАСС / Станислав Тихомиров