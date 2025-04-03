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3 апреля, 12:24

Пётр Чернышёв с дочкой утопили в цветах могилу Заворотнюк на её 54-летие – трогательное видео

Чернышёв привёл дочку на могилу Заворотнюк в день её рождения и попал на видео

Супруг Анастасии Заворотнюк приехал на могилу к актрисе в день её рождения. Сегодня артистке могло бы исполниться 54 года. Пётр Чернышёв поздравил жену с праздником. Кадрами с Троекуровского кладбища поделился Super.ru.

Пётр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в её день рождения. Видео © Телеграм / Super.ru

К любимой жене Пётр прибыл вместе с 6-летней дочкой Милой. Они возложили к надгробию Анастасии Заворотнюк несколько букетов роз. Сейчас могила «прекрасной няни» буквально тонет в цветах.

Трогательный жест Чернышёва на могиле Заворотнюк попал на фото
Трогательный жест Чернышёва на могиле Заворотнюк попал на фото

Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года, актриса долгое время боролась раком. В день её рождение в соцсетях появился душераздирающий пост. Родные артистки поделились архивными фотографиями звезды и рассказали, как обычно, она отмечала этот праздник.

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Обложка © ТАСС / Станислав Тихомиров

Наталья Афонина
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