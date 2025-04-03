Пётр Чернышёв с дочкой утопили в цветах могилу Заворотнюк на её 54-летие – трогательное видео

Супруг Анастасии Заворотнюк приехал на могилу к актрисе в день её рождения. Сегодня артистке могло бы исполниться 54 года. Пётр Чернышёв поздравил жену с праздником. Кадрами с Троекуровского кладбища поделился Super.ru.

Пётр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в её день рождения. Видео © Телеграм / Super.ru

К любимой жене Пётр прибыл вместе с 6-летней дочкой Милой. Они возложили к надгробию Анастасии Заворотнюк несколько букетов роз. Сейчас могила «прекрасной няни» буквально тонет в цветах.