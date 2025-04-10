Экстрасенс заявила о реинкарнации Анастасии Заворотнюк в собственном внуке
Экстрасенс Миронова: Душа Анастасии Заворотнюк переродилась в теле её внука
Покойная Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков
Душа актрисы Анастасии Заворотнюк переродилась в теле её внука, полагает экстрасенс Дарья Миронова. В беседе с «Вечерней Москвой» она объяснила, почему новорождённый малыш может быть реинкарнацией свой покойной бабушки.
«Именно потому что ребёнок родился за день до дня рождения актрисы, а её дочь забеременела сразу после смерти артистки — эти факторы могут подтвердить реинкарнацию Анастасии в её внуке», — подчеркнула мистик.
По её словам, в будущем внук Заворотнюк может стать очень талантливым актёром и обрести популярность. Экстрасенс полагает, что у мальчика будет такая же «тонкая, ранимая и эмоциональная» душа, как и у ушедшей звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Напомним, дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца 2 апреля. Анна с супругом назвали сына Марселем. Отметим, что 3 апреля актрисе исполнилось бы 54 года. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. Не исключено, что звезда догадывалась об болезни ещё до диагноза.