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10 апреля, 19:58

Экстрасенс заявила о реинкарнации Анастасии Заворотнюк в собственном внуке

Экстрасенс Миронова: Душа Анастасии Заворотнюк переродилась в теле её внука

Покойная Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Покойная Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Душа актрисы Анастасии Заворотнюк переродилась в теле её внука, полагает экстрасенс Дарья Миронова. В беседе с «Вечерней Москвой» она объяснила, почему новорождённый малыш может быть реинкарнацией свой покойной бабушки.

«Именно потому что ребёнок родился за день до дня рождения актрисы, а её дочь забеременела сразу после смерти артистки — эти факторы могут подтвердить реинкарнацию Анастасии в её внуке», — подчеркнула мистик.

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По её словам, в будущем внук Заворотнюк может стать очень талантливым актёром и обрести популярность. Экстрасенс полагает, что у мальчика будет такая же «тонкая, ранимая и эмоциональная» душа, как и у ушедшей звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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Напомним, дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца 2 апреля. Анна с супругом назвали сына Марселем. Отметим, что 3 апреля актрисе исполнилось бы 54 года. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. Не исключено, что звезда догадывалась об болезни ещё до диагноза.

Борис Эльфанд
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