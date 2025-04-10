Экстрасенс заявила о реинкарнации Анастасии Заворотнюк в собственном внуке

Душа актрисы Анастасии Заворотнюк переродилась в теле её внука, полагает экстрасенс Дарья Миронова. В беседе с «Вечерней Москвой» она объяснила, почему новорождённый малыш может быть реинкарнацией свой покойной бабушки.

«Именно потому что ребёнок родился за день до дня рождения актрисы, а её дочь забеременела сразу после смерти артистки — эти факторы могут подтвердить реинкарнацию Анастасии в её внуке», — подчеркнула мистик.