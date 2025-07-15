«Трепетный опыт»: Анна Заворотнюк объяснила, зачем публикует фото сына со смайликом на лице

Анна Заворотнюк поделилась трогательными фотографиями с маленьким сыном, на которых нежно обнимает и целует его. При этом молодая мама закрыла лицо Марселя смайликом в виде клубники.

«Мой самый солнечный мальчик, мой сахарок. Ты появился так вовремя — словно почувствовал, что нам нужен именно ты. Перевернул мою душу, наполнил её до краёв светом и любовью. Я обожаю каждую минуту рядом с тобой», — написала она.

Молодая мама поделилась мыслями о том, почему она, как и многие родители, прикрывает лицо ребёнка на фотографиях в социальных сетях. Она призналась, что раньше не понимала этой практики и считала, что если есть опасения, то лучше вообще не публиковать снимки. Однако теперь Заворотнюк сама поступает так же. При этом она подчеркнула, что это не связано с суеверием или боязнью сглаза.

Причина кроется в особенностях интернет-пространства, где, к сожалению, можно столкнуться с грубыми и неприятными комментариями, в том числе и в адрес детей. Она отметила, что ей приходилось видеть подобное под чужими фотографиями, и каждый раз это вызывало у нее сильную эмоциональную реакцию. Она выразила признательность своим подписчикам за их доброжелательность, но отметила, что иногда сталкивается и с негативом.