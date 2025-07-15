«Трепетный опыт»: Анна Заворотнюк объяснила, зачем публикует фото сына со смайликом на лице
Анна Заворотнюк показала трогательные фото с трёхмесячным сыном Марселем
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк поделилась трогательными фотографиями с маленьким сыном, на которых нежно обнимает и целует его. При этом молодая мама закрыла лицо Марселя смайликом в виде клубники.
«Мой самый солнечный мальчик, мой сахарок. Ты появился так вовремя — словно почувствовал, что нам нужен именно ты. Перевернул мою душу, наполнил её до краёв светом и любовью. Я обожаю каждую минуту рядом с тобой», — написала она.
Молодая мама поделилась мыслями о том, почему она, как и многие родители, прикрывает лицо ребёнка на фотографиях в социальных сетях. Она призналась, что раньше не понимала этой практики и считала, что если есть опасения, то лучше вообще не публиковать снимки. Однако теперь Заворотнюк сама поступает так же. При этом она подчеркнула, что это не связано с суеверием или боязнью сглаза.
Причина кроется в особенностях интернет-пространства, где, к сожалению, можно столкнуться с грубыми и неприятными комментариями, в том числе и в адрес детей. Она отметила, что ей приходилось видеть подобное под чужими фотографиями, и каждый раз это вызывало у нее сильную эмоциональную реакцию. Она выразила признательность своим подписчикам за их доброжелательность, но отметила, что иногда сталкивается и с негативом.
«Хочется полностью защитить моего маленького человека от всего мира. Муж меня полностью поддерживает, он и сам вообще не появляется в блоге, как вы, наверняка, заметили. Он вне кадра не потому, что мы что-то скрываем, а потому, что он не публичный человек. Ему хорошо быть просто рядом... Я безумно счастлива быть в этой новой роли — роли мамы. Это невероятный, трепетный опыт, который наполняет каждый день новым смыслом», — написала модель.
В апреле этого года в семье Заворотнюк произошло радостное событие — рождение первенца, мальчика по имени Марсель. Этот момент стал особенно значимым, ведь 3 апреля мама Анны могла бы отметить свой 54-й день рождения, но 29 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась после долгой и изнурительной борьбы с раком. Есть предположения, что актриса могла чувствовать недомогание ещё до постановки официального диагноза. Недавно Заворотнюк с сыном на руках обратилась к покойной матери.