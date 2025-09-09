Мессенджер MAX
9 сентября, 06:44

Алёна Кравец раскрыла подробности личной жизни вдовца Заворотнюк

Алёна Кравец: Чернышёв остаётся верен покойной Заворотнюк спустя полтора года

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Фигурист Пётр Чернышёв сохраняет верность своей покойной супруге Анастасии Заворотнюк даже спустя полтора года после её кончины. Об этом в интервью порталу Woman.ru рассказала близкая знакомая семьи певица Алёна Кравец.

«Пётр один, у него никого нет и, как мне кажется, он не ищет никаких отношений», — заявила Кравец.

По её словам, фигурист создал в доме своеобразный мемориал актрисы, где каждая вещь остаётся на своём месте, сохранённая в неизменном виде со времён жизни Заворотнюк. Кравец подчеркнула, что Пётр практически ежедневно посещает могилу супруги и не проявляет интереса к новым отношениям, демонстрируя исключительную преданность памяти любимой Анастасии.

Младшая дочь пары Мила, которой на момент смерти матери было всего пять лет, сохраняет память о Заворотнюк благодаря фотографиям и регулярным посещениям кладбища в сопровождении семьи. Как отметила Кравец, фильмы с участием актрисы девочке пока не показывают, ожидая, пока она подрастёт. Мила, окружённая заботой отца, старших детей Заворотнюк — Анны и Михаила, а также бабушки, растёт артистичным и жизнерадостным ребёнком.

Напомним, что народная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с глиобластомой — агрессивной формой опухоли головного мозга.

«Как быстро летит время»: Дочь Заворотнюк и Чернышёва пошла в первый класс
Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась трогательным снимком своего трёхмесячного сына Марселя, которого она назвала «самым крутым на планете». На фотографии малыш находится на руках у своей 81-летней бабушки. Анна Заворотнюк, родила ребёнка в браке с предпринимателем Тимуром Исмаиловым. Пара познакомилась, когда девушка училась в США, а их брак был оформлен в 2022 году. Сейчас супруги воспитывают своего первенца в Москве.

