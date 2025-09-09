Алёна Кравец раскрыла подробности личной жизни вдовца Заворотнюк
Алёна Кравец: Чернышёв остаётся верен покойной Заворотнюк спустя полтора года
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Фигурист Пётр Чернышёв сохраняет верность своей покойной супруге Анастасии Заворотнюк даже спустя полтора года после её кончины. Об этом в интервью порталу Woman.ru рассказала близкая знакомая семьи певица Алёна Кравец.
«Пётр один, у него никого нет и, как мне кажется, он не ищет никаких отношений», — заявила Кравец.
По её словам, фигурист создал в доме своеобразный мемориал актрисы, где каждая вещь остаётся на своём месте, сохранённая в неизменном виде со времён жизни Заворотнюк. Кравец подчеркнула, что Пётр практически ежедневно посещает могилу супруги и не проявляет интереса к новым отношениям, демонстрируя исключительную преданность памяти любимой Анастасии.
Младшая дочь пары Мила, которой на момент смерти матери было всего пять лет, сохраняет память о Заворотнюк благодаря фотографиям и регулярным посещениям кладбища в сопровождении семьи. Как отметила Кравец, фильмы с участием актрисы девочке пока не показывают, ожидая, пока она подрастёт. Мила, окружённая заботой отца, старших детей Заворотнюк — Анны и Михаила, а также бабушки, растёт артистичным и жизнерадостным ребёнком.
Напомним, что народная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с глиобластомой — агрессивной формой опухоли головного мозга.
