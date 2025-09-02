«Как быстро летит время»: Дочь Заворотнюк и Чернышёва пошла в первый класс

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва Мила впервые отправилась в школу. Старшая сестра юной ученицы поделилась в соцсетях тёплой фотографией.

«Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть её школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий», — пожелала сестре Анна.