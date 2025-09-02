«Как быстро летит время»: Дочь Заворотнюк и Чернышёва пошла в первый класс
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс
Обложка © Telegram / Анютиными глазками
Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва Мила впервые отправилась в школу. Старшая сестра юной ученицы поделилась в соцсетях тёплой фотографией.
«Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть её школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий», — пожелала сестре Анна.
В комментариях подписчики Анны желают счастья Миле и обсуждают, что девочка очень похожа на маму.
Ранее Life.ru писал, как живет Пётр Чернышёв спустя год после смерти жены. По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, состояние спортсмена стабильно, он старается жить дальше. 54-летний фигурист часто бывает на Троекуровском кладбище, где ухаживает за могилой своей покойной супруги и регулярно приносит свежие цветы.