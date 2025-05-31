«Он помнит, любит»: Навка рассказала о состоянии Чернышёва спустя год после смерти Заворотнюк

В годовщину смерти звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которая пришлась на 29 мая, фигурист Пётр Чернышёв навестил могилу любимой супруги на Троекуровском кладбище. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка также почтила память актрисы и пришла поддержать коллегу по льду. В комментарии для «Газеты.ru» она рассказала о текущем состоянии вдовца, который тяжело пережил утрату жены.

«Всё нормально. Петя работает, он живёт, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — поделилась Навка.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. На протяжении долгого времени она боролась с тяжёлой формой онкологии. Чернышёв прожил в браке с Заворотнюк более 15 лет.