Могила утопает в цветах: В день годовщины смерти Анастасии Заворотнюк собрались её близкие

Сегодня ровно год со дня ухода из жизни любимой многими актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня». После пятилетней борьбы с глиобластомой, она скончалась 29 мая 2024 года.

В годовщину смерти звезды на Троекуровском кладбище собрались её самые близкие: муж Пётр Чернышёв, мама Валентина Борисовна и дочь Анна. Они почтили память актрисы, возложив цветы к её могиле.

Семья Анастасии Заворотнюк приехала на могилу в день годовщины её смерти. Видео © Telegram / Mash

С самого утра поклонники несли цветы к месту захоронения. В течение всего прошлого года Пётр Чернышёв регулярно посещал могилу супруги, лично следя за её состоянием и поддерживая порядок. Памятник на могиле пока не установлен. Место упокоения Заворотнюк находится на «звёздной» аллее Троекуровского кладбища, рядом с могилами других известных личностей, таких как Борис Клюев и Бедрос Киркоров.

В соцсетях в честь годовщины смерти артистки также появился трогательный пост от семьи Анастасии Заворотнюк.

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична», — сказано в публикации.

Поклонники в комментариях выразили свою скорбь и поделились воспоминаниями об актрисе, назвав её «светлым, мудрым, веселым и обаятельным» человеком. Многие отметили, что до сих пор не могут смириться с её безвременным уходом и навсегда сохранят память о ней в своих сердцах.

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. Последние годы жизни она провела в Подмосковье, получая заботу и поддержку от своего супруга, фигуриста Петра Чернышёва. Сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось незадолго до смерти. Не исключено, что звезда догадывалась об болезни ещё до диагноза.