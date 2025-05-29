Могила утопает в цветах: В день годовщины смерти Анастасии Заворотнюк собрались её близкие
Семья Анастасии Заворотнюк приехала на могилу актрисы в день годовщины её смерти
Обложка © Михаил Климентьев/ТАСС
Сегодня ровно год со дня ухода из жизни любимой многими актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня». После пятилетней борьбы с глиобластомой, она скончалась 29 мая 2024 года.
В годовщину смерти звезды на Троекуровском кладбище собрались её самые близкие: муж Пётр Чернышёв, мама Валентина Борисовна и дочь Анна. Они почтили память актрисы, возложив цветы к её могиле.
Семья Анастасии Заворотнюк приехала на могилу в день годовщины её смерти. Видео © Telegram / Mash
С самого утра поклонники несли цветы к месту захоронения. В течение всего прошлого года Пётр Чернышёв регулярно посещал могилу супруги, лично следя за её состоянием и поддерживая порядок. Памятник на могиле пока не установлен. Место упокоения Заворотнюк находится на «звёздной» аллее Троекуровского кладбища, рядом с могилами других известных личностей, таких как Борис Клюев и Бедрос Киркоров.
В соцсетях в честь годовщины смерти артистки также появился трогательный пост от семьи Анастасии Заворотнюк.
«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична», — сказано в публикации.
Поклонники в комментариях выразили свою скорбь и поделились воспоминаниями об актрисе, назвав её «светлым, мудрым, веселым и обаятельным» человеком. Многие отметили, что до сих пор не могут смириться с её безвременным уходом и навсегда сохранят память о ней в своих сердцах.
Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. Последние годы жизни она провела в Подмосковье, получая заботу и поддержку от своего супруга, фигуриста Петра Чернышёва. Сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось незадолго до смерти. Не исключено, что звезда догадывалась об болезни ещё до диагноза.
Недавно ставшая мамой Анна Заворотнюк поделилась личными воспоминаниями о своей матери. Вечер, проведённый с сыном в спокойной обстановке под звуки песни «Сансара» Басты, вызвал у неё тёплые чувства. Эта композиция имела особое значение для её матери, Анастасии Заворотнюк. Анна рассказала, что много лет назад, во время совместной поездки в автомобиле, эта песня произвела на её маму сильное впечатление. К слову, экстрасенс выдвинула интересную теорию о возможной реинкарнации Анастасии Заворотнюк в её внуке. По мнению экстрасенса, мальчик может унаследовать талант бабушки и в будущем добиться успеха на актёрском поприще. Экстрасенс считает, что у внука Анастасии Заворотнюк будет такая же чуткая и восприимчивая натура, как у знаменитой актрисы.