Пётр Чернышёв ежедневно посещает могилу Заворотнюк и обновляет цветы

54-летний фигурист Пётр Чернышёв стал постоянным посетителем Троекуровского кладбища, где находится могила его покойной супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Местные сотрудники рассказали, что мужчина регулярно приходит сюда, чтобы почтить память любимой, оставляя свежие цветы.

Недавно, 12 августа, Чернышёва заметили у могилы в одиночестве. Он аккуратно обновлял цветы, отбирая увядшие и заменяя их новыми букетами, несмотря на моросящий дождь. В разговоре с журналистами aif.ru Чернышёв сказал, что для него каждый день – памятная дата.

Напомним, Анастасия Заворотнюк боролась с тяжёлой болезнью – глиобластомой, раком мозга, на протяжении последних пяти лет своей жизни. Она ушла из жизни 30 мая 2024 года на руках у Петра, который поддерживал её на протяжении всей борьбы с недугом. Актрису по-прежнему помнят за роль Вики в популярном сериале «Моя прекрасная няня».