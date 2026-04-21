В Самаре судят банду телефонных мошенников за хищение 478 млн рублей у граждан

В Самаре перед судом предстанет группа из семи человек, обвиняемых в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, участники сообщества действовали с декабря 2024 года по февраль следующего года. Они убеждали людей переводить деньги на так называемые безопасные счета. Таким способом злоумышленники похитили у пятерых жителей в общей сложности 478 млн рублей. Потерпевшие были введены в заблуждение под предлогом сохранности средств.

После задержания у фигурантов изъяли полученные деньги, в том числе в иностранной валюте. Также наложен арест на имущество на сумму около 41 млн рублей. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело. Материалы уже направлены в Самарский районный суд. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу

Ранее сообщалось, что россиян начали массово обманывать при покупке иностранных eSIM, потери достигают десятков тысяч рублей. Мошенники в тематических чатах обещают выгодную связь, переводят диалог в личные сообщения и предлагают оплатить подключение. После перевода отправляют нерабочий код, а затем требуют доплату за «разблокировку». Один из пострадавших потерял 6 тысяч рублей.