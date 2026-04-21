Оффлайн без денег: Россияне массово ведутся на новую схему обмана при покупке eSIM

Россиян начали массово обманывать при покупке иностранных eSIM — потери достигают десятков тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Схема строится на обещаниях выгодной связи и стабильно быстрого интернета безо всяких ограничений. Чаще всего жертвами становятся люди, ищущие зарубежные решения в тематических чатах. Под видом операторов мошенники переводят диалог в личные сообщения и предлагают оплатить подключение.

После перевода денег покупателю отправляют нерабочий код активации. Затем требуют дополнительную плату якобы за «разблокировку» услуги. Один из пострадавших рассказал, что попытался приобрести французскую eSIM, но вместо подключения просто выкинул 6 тысяч «в трубу».

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне стали активнее использовать eSIM на фоне блокировок интернета, однако здесь есть свои подводные камни. К примеру, с ними начинают плохо работать отечественные сервисы, а сама установка зачастую оказывается в разы дороже, чем изначально заявлено.