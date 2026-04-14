Названы подводные камни иностранных eSIM якобы для обхода блокировок

Для обхода интернет-ограничений россияне стали использовать туристические eSIM, работающие в роуминге: трафик идёт напрямую через сеть зарубежного провайдера, а устройство получает иностранный IP-адрес, так что с точки зрения сайта пользователь находится в другой стране. Этим немедленно воспользовались предприимчивые продавцы, предлагая eSIM на популярных сервисах купли-продажи, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, в объявлениях обещают быструю установку по QR-коду, бессрочное действие и совместимость с зарубежными сервисами за 700–1000 рублей. Однако при личном общении с продавцом выясняется совсем другая сумма: месячный безлимит польской карты стоит 3500 рублей, а французская симка — 6000 рублей за первое подключение и далее 29,99 евро (около 2775 рублей) ежемесячно.

По отзывам, заходить в заблокированные приложения без VPN карты позволяют, но с ними начинают нестабильно работать и отечественные сервисы. В итоге пользователю приходится постоянно переключаться с одного оператора на другой. Вопрос о том, стоит ли платить такие деньги за сомнительное решение с риском потери доступа к российским ресурсам, остаётся открытым.

«Во-первых, иностранные СИМ-карты имеют период охлаждения в России. Сразу после появления в российской сети они не будут работать. Но это отнюдь не главная проблема. Высокая стоимость отпугнет большинство пользователей. Если оператор недорогой, а интернетом вы пользуетесь активно, то скорость может ограничиваться», — предупредил эксперт по цифровым устройствам Эльдар Муртазин.

Кстати, интернет в России может подорожать на 30%, если будут введены новые требования к провайдерам. Минцифры предлагает изменить правила работы операторов: ввести платные лицензии и обязать их подключаться к системе СОРМ, которая позволяет силовым органам проводить оперативно-разыскные мероприятия.