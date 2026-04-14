В Кремле назвали условие полного восстановления работы интернета

Полноценная работа интернета в России вернётся после того, как исчезнет необходимость в текущих ограничениях. До этого момента пользователям придётся мириться с временными неудобствами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — сказал Песков.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перебои со связью и интернетом продолжаются, но профильные службы занимаются нормализацией ситуации. Он подчеркнул, что заключения по ограничениям должны давать исключительно специалисты.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life.ru призвал москвичей и гостей столицы помогать друг другу и не бояться спрашивать дорогу у прохожих на фоне ограничений связи. Он отметил, что дискомфорт есть, но ситуация может стать поводом для живого общения и «цифрового детокса». По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы подойти к незнакомому человеку и спросить, как пройти.