ЦБ связал рост спроса на наличные с отключениями мобильного интернета

Центробанк России допустил, что увеличение использования наличных денег в стране может быть связано с перебоями в работе мобильного интернета. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — отмечается в материале.

Объём наличных в обращении в марте вырос на 0,3 триллиона рублей. Таким образом, сбои в работе сотовых сетей вынуждают граждан и компании запасаться бумажными деньгами на случай невозможности безналичной оплаты.

Ранее сообщалось, что Банк России впервые начал публиковать ежеквартальные данные о норме сбережений домохозяйств — доле доходов, которую население откладывает, а не тратит сразу. По оценке регулятора, в четвёртом квартале 2025 года этот показатель с учётом сезонной корректировки составил 16%, без поправки — 22,9%. Рост сбережений связан с увеличением средств на вкладах, наличной валютой и доходами от сдачи жилья.