Деньги под колпаком: Какие переводы между физлицами попадут под контроль с 2027 года
«Ъ»: Переводы между россиянами свыше 2,4 млн руб. начнут проверять с 2027 года
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В России могут начать проверять переводы между физическими лицами, если сумма превышает 2,4 миллиона рублей в год. Такие поступления заподозрят как потенциальный доход, что будет автоматически приводить к налоговым проверкам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ФНС и Центробанка.
В центре внимания для контролирующих органов окажутся неподтверждённые безналичных переводы. Налоговики проанализируют периодичность поступления денежных сумм, число отправителей и регулярность переводов. Всё это поможет исключить нелегальную предпринимательскую деятельность. Нововведение должно заработать с 2027 года.
Порог в 2,4 млн рублей выбран не случайно. Он соответствует максимальному ежегодному доходу самозанятых и предельной сумме при ставке НДФЛ в 13% для физлиц. Исключениями станут переводы между родственниками и задекларированная прибыль. При этом опрошенные изданием эксперты опасаются, что такая мера заставит участников рынка перейти на наличные расчёты и криптовалюту, однако будет и большой процент тех, кто просто легализует свой бизнес, получив статус самозанятого или ИП.
Предполагаемый контроль переводов с 2027 года следует отличать от уже существующих налоговых обязанностей. Какие переводы облагаются НДФЛ по действующим правилам, объясняется в справочном материале Life.ru.
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