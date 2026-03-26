Россиянам объяснили, какие переводы не попадут под новые правила с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года вступают в силу обновленные правила перевода денежных средств, однако обычные переводы между физическими лицами они не затронут. Разъяснения по этому поводу дали в Министерстве финансов РФ.

В ведомстве подчеркнули, что обновленный приказ, пришедший на смену документу от 12 ноября 2013 года № 107н, не содержит концептуальных нововведений. Новая редакция определяет правила перевода средств исключительно для уплаты налогов и других платежей в бюджетную систему РФ, а также для расчётов на казначейские счета, за выполнение работ и оказание услуг автономными учреждениями.

«Таким образом, с 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагива», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в России с 1 апреля вступают в силу обновлённые требования к переводу денежных средств. Нововведения направлены на развитие национальной платежной системы и ее приведение к международным стандартам, при этом существенных изменений для большинства граждан не ожидается. Однако для предпринимателей вводятся дополнительные требования — им необходимо указывать полное имя и правовой статус при оформлении платежей.