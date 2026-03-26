С 1 апреля в России изменяются правила перевода денежных средств

В России с 1 апреля вступают в силу обновлённые требования к переводу денежных средств. Об этом журналистам рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Нововведения направлены на развитие национальной платежной системы и её приведение к международным стандартам. Существенных изменений для большинства граждан не ожидается. При этом для предпринимателей вводятся дополнительные требования. Им необходимо указывать полное имя и правовой статус при оформлении платежей.

Физлица, ведущие частную практику, должны дополнительно прописывать вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика. Это касается, например, нотариусов или адвокатов. Особое внимание уделено реквизиту «назначение платежа». В нём требуется подробно указывать сведения о товарах, услугах или работах, а также номера и даты договоров и документов.

Общий объём информации ограничен 210 символами. Кроме того, в документах появится новый пункт — «фактический плательщик». Он заполняется в случаях, когда средства переводит представитель, например бухгалтер по доверенности. В такой ситуации необходимо указать данные лица, за которого проводится операция, включая ИНН, КПП или полное имя. Это должно повысить прозрачность расчётов и упростить контроль.

Ранее россиян предупредили об опасности оплаты товаров и услуг через банковский перевод. В Роскачестве пояснили, что в таком случае покупатель остаётся без чека, а значит теряет право на защиту своих интересов.