Роскачество предупредило об опасности оплаты переводом по номеру телефона

Расплачиваясь за покупки популярным способом — переводом «по номеру телефона», — россияне рискуют остаться без правовой защиты. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

Главная опасность — отсутствие чека. Без него покупатель не сможет вернуть или обменять товар, предъявить претензию или воспользоваться гарантией. Даже если закон допускает возврат без чека, факт перевода конкретному лицу не доказывает, что покупка была совершена именно у этого продавца.

Продавцы часто настаивают на такой форме оплаты, чтобы сэкономить на банковской комиссии (эквайринге) и не фиксировать выручку официально, уклоняясь от налогов. В ряде случаев персонал использует эту схему в обход работодателя, например, для продажи товара с истекающим сроком годности или присвоения разницы от фиктивной скидки.

Дополнительные риски: счёт получателя может быть связан с противоправными схемами (например, принадлежать дропам или использоваться для финансирования запрещённых организаций). В этом случае покупателю придётся доказывать свою непричастность. Кроме того, Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции, и обычный перевод может попасть под проверку. Не исключены и мошенничество или преследование, так как номер телефона становится известен постороннему.

Эксперты напоминают: не стоит путать перевод по номеру с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей. Последний способ легален: деньги поступают на расчётный счёт компании, а покупка проводится официально.

Если продавец отказывается выдать чек, Роскачество советует жаловаться в Федеральную налоговую службу. За неприменение контрольно-кассовой техники предпринимателям грозят крупные штрафы и даже приостановка деятельности.

