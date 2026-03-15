Банки видят всё: Как ежедневные покупки с карты портят ставку вашей будущей ипотеки

Каждая покупка в интернете — от продуктов до билета в кино — может повлиять на условия будущей ипотеки. Банки внимательно анализируют цифровой след клиентов и формируют портрет заёмщика задолго до подачи заявки на кредит. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Финансовые организации способны отслеживать практически все безналичные операции клиентов и используют эти данные для оценки их надёжности. Банки анализируют не только уровень дохода, но и то, как человек распоряжается своими деньгами и какие финансовые привычки формирует.

Наши покупки в интернете легко проследить. Это можно сделать по обычным транзакциям — операциям движения средств на банковских счетах. Банки анализируют не только доходы клиентов и представленные справки об их размере, но и общее финансовое поведение. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

По её словам, важную роль в будущем ипотечном предложении играет скоринговая оценка клиента. Банковские системы анализируют регулярность поступления средств, структуру расходов и покупательские привычки.

«Банкам прежде всего интересно финансовое поведение заёмщика. Скоринговая система анализирует не только расходы гражданина, но и его покупательские привычки. Алгоритмы оценивают предсказуемость поступления средств и их расходования. Резкие колебания остатка на счёте вызывают вопросы и могут негативно отразиться на ставке. Покупки для дома и семьи в классических скоринговых моделях воспринимаются положительно, тогда как регулярные расходы на алкоголь, ночные клубы и развлечения могут трактоваться как склонность к риску», — отметила экономист.

Оплата покупок банковской картой позволяет формировать прозрачную финансовую историю. Напротив, частое снятие наличных делает поведение клиента менее предсказуемым, что может привести к более высокой ставке по ипотеке в будущем.

По словам Борисовой, на условия ипотечного кредита через несколько лет будут влиять и другие факторы.

Прежде всего — кредитная история заёмщика. Отсутствие просрочек по кредитам повышает его надёжность и позволяет рассчитывать на более выгодные условия. Однако полное отсутствие кредитной истории также может рассматриваться банком как фактор риска.

Второй важный показатель — уровень долговой нагрузки (ПДН). Банк оценивает долю дохода, которая будет направляться на погашение кредита. Если долговая нагрузка превышает 50% дохода, кредитные организации обязаны учитывать повышенный уровень риска, что может снизить вероятность одобрения ипотеки.

Также важны стабильность дохода и занятости. При выдаче кредита банки требуют подтверждения постоянной работы и стабильного дохода, несмотря на наличие у них информации о регулярности поступлений средств. Это снижает риски для кредитных организаций и повышает вероятность выдачи кредита клиентам с официальным доходом. При этом в зоне риска часто оказываются фрилансеры и люди с нерегулярным заработком — для них ставки могут быть выше, а вероятность отказа больше.

Экономист также дала несколько советов тем, кто планирует взять ипотеку через несколько лет. По её словам, важно формировать предсказуемую финансовую модель поведения: поддерживать стабильность доходов и расходов, чаще использовать безналичную оплату и создавать финансовую «подушку безопасности» с помощью накоплений.

Кроме того, при подаче заявки на ипотеку лучше сначала дождаться решения одного банка и только затем обращаться в другой. Массовая подача заявок в разные кредитные организации может негативно сказаться на кредитной истории.

«Помните, что ежедневное финансовое поведение формирует образ заёмщика. Даже небольшие транзакции складываются в модель поведения клиента, по которой банк оценивает его надёжность. Финансовая дисциплина со временем может помочь получить более выгодную ставку по ипотеке», — подчеркнула эксперт.

