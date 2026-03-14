Платить или не платить? Юрист рассказала о нюансах поручительства после смерти заёмщика

Согласно ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова рассказала Life.ru, нужно ли поручителю платить кредит за умершего заёмщика.

По общему правилу, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, то есть кредитор, не получивший полного удовлетворения своих требований от одного должника, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. В соответствии со ст. 367 ГК РФ, смерть должника не прекращают поручительство.

«Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего», — отметила эксперт.

Верховный Суд РФ обращает своё внимание на то, что обязательства, вытекающие из кредитного договора, не связаны неразрывно с личностью должника, они могут быть исполнены его правопреемником либо иным другим лицом, давшим на это своё согласие. Таким образом, отказаться от исполнения обязанностей поручителя и выплаты долга невозможно.

1. По договорам поручительства, заключённым до 1 июня 2015 г., в случае смерти заёмщика и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности с поручителя осуществляется в пределах стоимости наследственного имущества. Если же договор поручительства заключён после 1 июня 2015 г., то взыскание происходит на всю сумму долга, включая проценты и судебные издержки.

Но есть несколько особенностей:

2. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения.

3. Если кредитор и заёмщик изменили условия кредита без согласия поручителя, и это ухудшило его положение, то поручитель отвечает на прежних, более выгодных условий, либо может оспорить поручительство в этой части.

4. Если долг перевели на иных лиц без согласия поручителя, поручительство прекращается.