На следующей неделе раскроется интрига вокруг ключевой ставки. Какое решение Центробанка ждут экономисты Оглавление Какую ключевую ставку экономисты ждут с 20 марта На что повлияет решение Центробанка по ключевой ставке На следующей неделе, в пятницу, 20 марта, состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Главная интрига в том, решится ли регулятор вообще менять ставку. Итоги заседания должны заметно повлиять на рынок. Какую ставку ждут экономисты и на что она повлияет? 12 марта, 21:20 Экономисты рассказали, какую ключевую ставку ждут от Центробанка 20 марта.

Какую ключевую ставку экономисты ждут с 20 марта

Заседание совета директоров Банка России назначено на 20 марта, и рынок смотрит на него с уже привычным, но всё ещё напряжённым ожиданием. Февральское решение — снижение ставки на 50 базисных пунктов, до 15,5%, — стало шестым подряд. Уверенность в возможности продолжения снижения выросла. Это редкий для регулятора аванс — и рынок его запомнил. На этот момент обратил внимание член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ думы Валерий Тумин.

— Сама инфляция на 9 февраля держалась на уровне 6,3% в годовом выражении — выше цели, хотя и в пределах обновлённого прогноза ЦБ (4,5–5,5% по году). Мартовское заседание — промежуточное, без обновления среднесрочного прогноза. Следующее опорное — только в апреле. Это само по себе накладывает ограничения на смелость решений. Тем не менее собственный прогноз ЦБ предполагает среднюю ставку в диапазоне 13,5–14,5% по итогам года. Значит, пространство для снижения есть, и немалое, — добавил Валерий Тумин.

Большинство экономистов сходятся во мнении, что 20 марта рассматриваться будут два основных варианта — сохранение ключевой ставки без изменений и её сокращение на 50 б.п., до 15%.

— Мы склоняемся ко второму сценарию. Годовая инфляция устойчиво снижается. Разовый эффект на цены от повышения НДС оказался быстро сглажен. На убыль пошли и инфляционные ожидания, остывает рынок труда. Релизы Росстата в эту пятницу, 13 марта, по недельной инфляции и темпам роста цен (ИПЦ) в феврале могут подкрепить ожидания продолжения цикла снижения ставки. Сдерживать ЦБ от более активного снижения «ключа» могут планы корректировки бюджетного правила в сторону снижения цены отсечения нефти, ослабление рубля и резко усилившаяся нестабильность на мировых рынках, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров ждёт от ЦБ снижения ставки на 0.5 п.п. до 15%. По его оценкам, у регулятора есть достаточный уровень жёсткости ДКП, который позволяет не обращать внимание на дискуссию по уровню цены отсечения и потенциальные изменения размера дефицита. Пока не поступила официальная информация, формально ЦБ не может учитывать её при принятии решения по ставке. Все бюджетные изменения будут отражаться в решениях апреля-июня.

— Ожидаем, что сигнал будет умеренно жёстким. Проинфляционные факторы при прочих равных всегда воспринимаются острее, чем дезинфляционные. На среднесрочном горизонте нас ждёт небольшое ослабление рубля. Возможен рост импортных цен из-за разворачивающегося энергокризиса в мире, — добавил Илья Фёдоров.

20 марта ЦБ объявит решение по ставке — и интрига здесь не в том, будет ли снижение, а в том, решится ли регулятор вообще на какой-либо шаг. Рынок в целом ставит на минус 50 базисных пунктов, до 15%. Но если смотреть на совокупность факторов честно — пауза выглядит не менее обоснованной. Такое мнение высказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Она отметила, что собственный ориентир ЦБ — средняя ставка 13,5–14,5% по году — никуда не денется: пространство для снижения есть, и апрель–июнь для него подходят лучше, чем март.

— По данным Росстата, с 25 февраля по 2 марта цены выросли на 0,08% (против 0,19% на предыдущей неделе). В годовом исчислении инфляция упала до 5,72% с 5,8%. Рубль потерял поддержку от валютных интервенций по бюджетному правилу, что добавляет неопределённости. Однако текущие 15,5% — это всё ещё жёсткая политика. Регулятор нацелен на постепенное смягчение, так что на ближайшем заседании ключевая ставка, вероятно, опустится на 0,5 п.п. — шаг, сохраняющий плавный переход к целевым показателям, которые заявляет Банк России, — отметила главный редактор журнала «Сравни» Евгения Веселова.

На что повлияет решение Центробанка по ключевой ставке

Александр Бахтин считает, что для рынка акций снижение ключевой ставки стало бы подспорьем для подъёма. Это снижает стоимость кредитов и обслуживания долга, постепенно пробуждает экономическую активность и спрос. Если не подведёт геополитика, круглые 3000 п. по индексу Мосбиржи в перспективе весны вполне достижимы.

При этом аналитик отметил, что для рубля снижение ключевой ставки априори негативно. Когда стоимость денег в экономике снижается, население отходит от сберегательной модели поведения в сторону увеличения потребления, оживает кредитование, в том числе под импорт. Прекращение продаж валюты со стороны Минфина уже подвело доллар к 79, а юань к 11,5. Ещё в марте курсы могут прочно установиться выше 80 рублей за доллар и ближе к 12 за юань.

