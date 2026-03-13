Владимир Путин
Эксперты оценили стоимость кредитов на покупку популярных кроссоверов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WE_Si

В начале 2026 года в России заметно сократилось количество выданных автокредитов, при этом средний размер займа и срок выплат, наоборот, увеличились. Тенденция наблюдается на фоне постепенного снижения ключевой ставки Центробанка. Журналисты решили проверить, во сколько обойдется покупка трёх популярных моделей кроссоверов при оформлении кредита. В расчётах учитывались цена автомобиля, первоначальный взнос и ежемесячный платеж.

Как пишет Autonews, лидером продаж в феврале стал Tenet T7, который собирают в Калуге. Базовая версия стоит 2,635 миллиона рублей. При минимальном взносе 5% и сроке кредита два года ежемесячный платёж составит почти 113 тысяч при ставке 7,7%. Если увеличить срок до трёх лет, сумма снизится до 81 008 рублей, однако процент вырастет до 10,2%.

Среди более дорогих моделей спрос сохраняется на Geely Monjaro. Начальная версия оценивается почти в 4,2 миллиона рублей. При взносе 60% и сроке три года ставка может составить 0,01%, а ежемесячный платёж — чуть более 46,5 тысячи. Без первоначального взноса процент увеличится до 20,9%.

Более доступным вариантом остается «Москвич 3» стоимостью 2 240 000 рублей. При взносе 20% и сроке кредита два года ставка составит около 11,5%, а ежемесячный платёж — 83 937 рублей. Если внести 40% стоимости, процент снизится до 9%, а выплата уменьшится до 61 400 рублей.

Ранее аналитики узнали, что средняя стоимость нового российского автомобиля упала ниже двух миллионов рублей. По данным на февраль, она составила 1,99 миллиона. В то же время с «китайцами» ситуация другая — свежую машину из автосалона можно приобрести за 3,94 миллиона.

