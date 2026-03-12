Список разрешённых для такси машин пополнят «китайцами»

Список автомобилей, допущенных властями до работы в такси, пополнится новыми моделями. Как узнали журналисты, уже в марте в реестре появится целое множество моделей китайского происхождения: Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7 (Chery Tiggo 7L). А в апреле-мае ожидается включение бренда Jeland, под которым в РФ будут выпускать Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.

На данный момент в списке числятся 22 модели, в том числе от отечественной Lada. Минпромторг обещает регулярно обновлять реестр, учитывая изменения на авторынке. И таксопарки уже приостановили закупки новых машин, ожидая утверждения нового перечня.

При этом включение в список моделей от Haval сильно задержалось, хотя данный китайский бренд — единственный, имеющий свой завод в России. Компания рассчитывает попасть в список благодаря внесению изменений в действующий СПИК. По мере выхода, с «шашечками» можно будет увидеть перспективную Volga (Geely) и электромобили «Атом», пишет «Коммерсант».

Ранее Минпромторг включил в список автомобилей, допущенных до работы в такси, новые модели. В частности, в ресстре появилась Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend.