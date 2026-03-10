Штрафы россиян за парковку призвали привязать к доходам и вернуть скидку до 50%

Штрафы за неоплаченную парковку в России предложили рассчитывать с учётом доходов граждан. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его мнению, размер санкций должен зависеть не от решений региональных властей, а от финансовых возможностей водителей. При этом сам штраф, по его словам, следует сделать единым для всей страны.

«Штрафы за неоплаченную парковку в России должны быть, как в ряде стран, связаны с доходом граждан, а не пожеланием местных властей», — сказал Гриб ТАCC.

Также представитель Общественной палаты поддержал идею ввести постоплату парковки. В этом случае водители могли бы оплачивать стоянку не сразу, а в течение суток. Кроме того, Гриб предложил пересмотреть систему штрафов за нарушения ПДД. По его словам, размер санкций можно связать с количеством нарушений за год и обнулять этот счётчик ежегодно. Он также выступил за возвращение прежней скидки за быструю оплату штрафов. С января 2025 года она была снижена с 50% до 25%.

Ранее в России расширили список моделей автомобилей, допущенных до работы в такси. Теперь в реестр включены кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от марки Tenet, пассажирские микроавтобусы Sollers SF1 и SP7. А ещё для перевозок разрешили использовать «Волжанку» — модель ГАЗ, которую начнут выпускать уже в апреле.