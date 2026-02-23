Аркадий Укупник оказался злостным нарушителем ПДД и собрал 38 штрафов

Певец Аркадий Укупник за год накатал штрафов на 47 тысяч рублей. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, артист не оплатил взыскания и в результате суду пришлось взыскивать с него средства.

Аркадий Укупник за рулём. Фото © Mash

На Range Rover 73-летнего певца числилось 38 нарушений: 25 — за превышение скорости, шесть — за разметку и знаки, два — за запрещённые манёвры. Также были неоплаченная парковка на 5 тысяч, выезд на выделенную полосу на 2 тысячи и штрафы от МАДИ на 4,5 тысячи. Самый крупный штраф — 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в декабре мировой суд признал артиста виновным по одному из эпизодов и удвоил штраф до 9 тысяч рублей. Помимо дорожных взысканий, у Укупника есть налоговые долги: 181 тысяча за использование имущества и ещё 114 рублей пени.

Ранее Life.ru писал, что актриса Наталья Бочкарёва, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», накопила 50 штрафов на общую сумму 63 тысячи рублей за 2025 год на своём Mercedes-Benz. Большая часть нарушений — 37 эпизодов — связана с превышением скорости на 20–40 км/ч. Они обошлись артистке почти в 28 тысяч рублей.