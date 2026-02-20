Даша Букина из «Счастливы вместе» накатала за год 50 штрафов на своём Mercedes

Актриса Наталья Бочкарёва, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», накопила 50 штрафов на общую сумму 63 тысячи рублей за 2025 год на своём Mercedes-Benz. Об этом сообщает Mash.

Большая часть нарушений — 37 эпизодов — связана с превышением скорости на 20–40 км/ч. Они обошлись артистке почти в 28 тысяч рублей. Кроме того, в списке — повторные превышения, неоплаченная парковка, проезд по платным дорогам и игнорирование знаков. Один штраф на 750 рублей от 5 февраля до сих пор не оплачен.

Летом 2025 года Бочкарёву оштрафовали на 4,5 тысячи за парковку в неположенном месте. Поскольку она не заплатила вовремя, мировой суд в декабре удвоил сумму до девяти тысяч. Всего с июня 2024 года по февраль 2026-го за Mercedes-Benz актрисы числится 96 квитанций на 116,5 тысячи рублей.

Напомним, в 2019-м году актрису лишали прав на 1 год и 8 месяцев, выписав 30к рублей штрафа. Тогда Наталья прятала белый порошок и отказалась от освидетельствования.