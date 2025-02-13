Тест: Гена, Даша, а может, Барон — узнайте, кто вы из этой странной семейки «Счастливы вместе»

Сериал «Счастливы вместе» — это российская адаптация культового американского ситкома Married… with Children, который покорил зрителей своим едким юмором, абсурдными ситуациями и яркими персонажами. Это история о семье Букиных, где каждый герой — отдельный психотип: Гена — вечный козёл отпущения и мастер нелепых решений, Даша — капризная и властная глава семьи, Света — наивная и мечтательная дочь, Рома — бесшабашный и странный сын и, конечно, Барон — философски настроенный пёс, который предпочитает спать, а не решать проблемы. Их жизнь — это череда смешных, странных и порой совершенно глупых ситуаций, которые заставляют не только смеяться, но и недоумевать от происходящего. А кто из членов этой семейки ближе вам? Ответьте на 5 простых вопросов о вашем характере и узнайте наверняка!