Тест: Гена, Даша, а может, Барон — узнайте, кто вы из этой странной семейки «Счастливы вместе»
Если считаете себя недостаточно умным, образованным и продвинутым, то стоит посмотреть всего одну серию этого безумного сериала, чтобы убедиться в обратном!
Сериал «Счастливы вместе» — это российская адаптация культового американского ситкома Married… with Children, который покорил зрителей своим едким юмором, абсурдными ситуациями и яркими персонажами. Это история о семье Букиных, где каждый герой — отдельный психотип: Гена — вечный козёл отпущения и мастер нелепых решений, Даша — капризная и властная глава семьи, Света — наивная и мечтательная дочь, Рома — бесшабашный и странный сын и, конечно, Барон — философски настроенный пёс, который предпочитает спать, а не решать проблемы. Их жизнь — это череда смешных, странных и порой совершенно глупых ситуаций, которые заставляют не только смеяться, но и недоумевать от происходящего. А кто из членов этой семейки ближе вам? Ответьте на 5 простых вопросов о вашем характере и узнайте наверняка!
Если вы так же, как и Гена Букин, не прочь сэкономить, а порадовать вторую половинку хочется, то вот 4 золотых правила, которые помогут устроить крутое свидание дома на 14 февраля и не переплатить! А этот тест точно будет интересен фанатам российских сериалов — ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из «Папиных дочек» ваш двойник.
Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Кадр из сериала «Счастливы вместе», режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев и др., сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов и др./ Kinopoisk