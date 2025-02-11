Как устроить крутое свидание дома на 14 февраля и не переплатить: 4 золотых правила

День святого Валентина — праздник, который можно испортить двумя способами: либо полностью проигнорировать (не советуем), либо завалить квартиру сердечками, розами и другими атрибутами, будто вы работаете в магазине подарков. Настоящая романтика — в деталях. А ещё в текстиле, правильном освещении и паре вещей, которые пригодятся не только 14 февраля, но и круглый год.

Как на 14 февраля устроить свидание без визуального шума

Украшаем дом к 14 февраля без лишнего пафоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Красные шторы, розовые скатерти, салфетки в форме сердец — нет, нет и ещё раз нет. Если хочется создать уют, выбирайте элементы, которые работают на атмосферу, а не кричат: «Смотрите, у нас романтика!» Мягкие пледы, декоративные подушки, лёгкие пастельные оттенки — то что нужно. Кремовый, бежевый, нежно-розовый сделают пространство воздушным. А если душа требует выразительности, можно добавить бордо, шоколад или пудрово-розовый.

Создаём на 14 февраля правильную атмосферу

Настоящее свидание дома — это ещё и тактильные ощущения. Объёмное покрывало, мягкие подушки, уютный ковёр с длинным ворсом. Всё, что делает пространство более тёплым, будет работать на создание настроения. А главное — это не просто декор, который потом отправится в шкаф до следующего года.

Топ-4 идеи для романтической атмосферы дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

«В спальне текстиль играет не меньшую роль. Фланелевое постельное бельё — отличный выбор для холодных вечеров. Оно не только согревает, но и даёт приятные тактильные ощущения, помогая расслабиться, — говорит Рада Нерадова, менеджер по продукту бренда домашнего текстиля Madame Coco. — Украсьте кровать декоративными подушками разных размеров и мягким пледом, который можно небрежно расположить в ногах. Такой декор придаст праздничный вид, идеально подходящий для особенного вечера».

Красивый стол без ненужного пафоса

Романтический ужин — это не только вкусная еда, но и красивая подача. Но давайте без этих велюровых скатертей, которые выглядят так, будто их взяли напрокат во Дворце бракосочетания. Достаточно обновить текстиль: стильная скатерть или дорожка на столе, льняные или хлопковые салфетки вместо бумажных, красивые бокалы. «Посуду лучше выбирать однотонную, с незамысловатым узором. Если хочется добавить нотку роскоши, небольшие золотые или серебряные акценты будут смотреться изысканно», — советует эксперт.

А теперь финальный штрих — освещение

Life.ru делится лайфхаками для идеального ужина 14 февраля на двоих. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Свечи — это классика романтической атмосферы. Они дают тёплый, живой свет, прекрасно гармонирующий с текстилем. Расставьте их на столе или подоконниках, выбрав нейтральные подсвечники из стекла, металла или дерева, которые добавят элегантности. Кроме того, сенсорные светильники станут отличным дополнением. Они работают без проводов, бывают в разных формах и позволяют настроить освещение по своему вкусу — его можно сделать более приглушённым, чтобы подчеркнуть интимность момента.