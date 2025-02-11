Брюс Уиллис лишился голоса: Что за болезнь заставила «крепкого орешка» стать молчаливым дедом

Брюс Уиллис сейчас не в лучшей форме, потому что сильно заболел. «Крепкий орешек» прекращает карьеру актёра: на экранах мы его больше не увидим. Для ряда телезрителей ушла целая эпоха, и пора начинать её оплакивать. Почему именно Брюс? Как так получилось? Что это за болезнь такая? Он же играл в «Криминальном чтиве» буквально вчера… Все подробности вы узнаете в нашем материале.

Что случилось с Брюсом Уиллисом

Брюс Уиллис завершает актёрскую карьеру, каково состояние актёра на сегодня. Фото © ТАСС / ZUMA / Lev Radin

Возможно, вы не замечали, как стремительно летит время, но в 2025 году звезде «Пятого элемента» исполнится 70 лет. Брюс Уиллис будет праздновать юбилей 19 марта, то есть по знаку зодиака он Рыбы. Сейчас Брюсу 69, но возраст, увы, уже берёт своё. Блистательная карьера, где были и миллиардные боевики-франшизы, и хулиганские новеллы Тарантино, подошла к концу. Причина — это болезнь, причём страдает «крепкий орешек» тем же, чем и обычный дедушка из Новошахтинска, то есть возрастными заболеваниями мозга. За то время, что силач был среди самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, ему удалось накопить денег на качественное лечение — это же Брюс Уиллис! Последние новости о состоянии актёра расскажем далее.

Диагноз Брюса Уиллиса и его последствия

Удивительно, но долгое время даже самому Брюсу Уиллису ничего не диагностировали, хотя изменения в поведении актёра были уже очевидны. Первые звоночки появились ещё во второй половине прошлого десятилетия. Фильмы, в которых начал играть актёр, стали чуть менее качественными, чем обычно. Брюс Уиллис сейчас гордый обладатель нескольких диагнозов. Это возрастные заболевания мозга, афазия и лобно-височная деменция. Если с заболеваниями всё понятно, то афазия — это состояние, при котором речь человека теряет связность, если вообще сохраняется. А лобно-височная деменция, или болезнь Пика, — это вариант деменции, при котором кора головного мозга разрушается в области лба и висков. Лобная доля мозга отвечает за письмо и речь, а височная — за зрение. К сожалению, Брюс Уиллис сейчас уже утратил способность связно разговаривать, а при прогрессировании болезни может даже ослепнуть и потерять ориентацию в пространстве.

Состояние здоровья Брюса Уиллиса на 11 февраля 2025 года

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

На 11 февраля 2025 года состояние Брюса Уиллиса печально. Он уже совсем не может разговаривать и не узнаёт членов своей семьи. Кроме того, «крепкий орешек» больше не может читать. Родные говорят, что «от Брюса больше ничего не осталось», то есть лобно-височная деменция привела к сильной потере памяти. Тем не менее в январе 2025 года Эмма Хеминг выкладывала в социальных сетях пост, где Уиллис благодарит полицейских за борьбу с пожарами в Лос-Анджелесе. Он впервые появился на публике с тех пор, как общественности стало известно о его диагнозе. При этом в начале февраля Румер, дочь актёра, заявила, что Брюс чувствует себя хорошо.

Карьера Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис сейчас почти не разговаривает, но карьеру он начинал охранником на АЭС. Фото © ТАСС / АР / Karl Mittenzwei

Брюс Уиллис не из тех, кому всё подносили на блюдечке. Он родился в послевоенной Западной Германии, в семье американского солдата и немки. В семье было четверо детей, и через два года после рождения Брюса Уиллисы двинули в Нью-Джерси. В детстве «крепкий орешек» страдал от заикания и записался в театральный кружок, чтобы вылечить этот недуг. Тогда у него получилось. Чудесные школьные годы быстро прошли, и будущая звезда вышла на американский рынок труда.

Первая работа Брюса Уиллиса — охранник на атомной электростанции в городе Салеме, где четыреста лет назад последний раз в мире сжигали ведьм. На АЭС Уиллис продержался несколько лет, накопил деньжат и поехал в Нью-Йорк поступать в театральный университет. И поступил в Монтклер. Пока учился, работал барменом в бандитском районе «Адская кухня».

Когда Брюс Уиллис закончил университет, он, примерно как и его российские коллеги, стал играть в театре. Его охотно звали в мюзиклы, но на телевидение долго не удавалось пробиться: продюсеры требовали от «крепкого орешка» только эпизодических ролей. Сериал «Детективное агентство «Лунный свет» перевернул игру: теперь Уиллис был желанным гостем на ТВ.

Следом был тот самый «Крепкий орешек», где Брюс сыграл полицейского Джона Макклейна. Мировая слава пришла к актёру, его стали звать в самые кассовые боевики аж двух десятилетий, даже Тарантино был от него в восторге. В наших широтах его традиционно любят за главную роль в киберпанк-боевике «Пятый элемент», а поклонникам комиксов особенно понравится «Город грехов» 2005 года. Карьера Брюса Уиллиса была на взлёте где-то года до 2015-го.

В конце десятых стало очевидно, что Брюсу по какой-то причине стало трудно играть свои обычные роли. Материал с его участием стал настолько низкокачественным, что для актёра выделили собственную номинацию на антипремии «Золотая малина» — «Худшие роли Брюса Уиллиса в 2021 году». Родственники актёра не выдержали и рассказали, что дедушка Брюс, вообще-то, уже с трудом разговаривает, поэтому снимается в сомнительных с точки зрения качества лентах. После данных сведений премию отозвали. До официального завершения карьеры оставалось каких-то четыре года. Брюс Уиллис сейчас нуждается в первую очередь в отдыхе.

Личная жизнь Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис и сейчас очень привлекательный мужчина, а раньше женщины сходили по нему с ума. Фото © ТАСС / imago stock&people

Брюс Уиллис, как и любой мускулистый голливудский красавчик, был достаточно популярен у женщин. Кроме официальных супруг Дэми Мур и Эммы Хеминг, актёр около года встречался с моделью Брук Бёрнс в 2004-м. Кроме того, его приглашали на съёмки клипа продюсеры виртуальной группы Gorillaz. А ещё актёр выпустил несколько музыкальных альбомов в стилях софт-рок и блюз. Но сейчас подробнее о детях и жёнах Брюса Уиллиса.

Какие отношения у Брюса Уиллиса с первой женой — Дэми Мур

Брюс Уиллис был женат на Дэми Мур, и у них были дети. Фото © ТАСС / АР / Rene Macura

С Дэми Мур Брюс Уиллис познакомился на премьере фильма «Слежка» в 1987 году. Пара прожила вместе 13 лет: расстались звёзды в 1998 году, а официальный развод оформили в 2000-м. Впоследствии Дэми Мур вышла за Эштона Кутчера, но сохраняет с Брюсом Уиллисом тёплые отношения до сих пор. Например, навещает его в больнице. На второй свадьбе Брюса она также присутствовала со своим нынешним мужем (это всё ещё Эштон Кутчер).

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг, вторая жена

Эмма Хеминг стала второй женой Брюса Уиллиса. Фото © ТАСС / Frederic Nebinger / Abaca USA

На Эмме Хеминг, красотке, Брюс женился в марте 2009 года. Она актриса и фотомодель, а ещё — моложе Уиллиса на 23 года. В 2007-м они играли вместе в фильме «Идеальный незнакомец». Пара до сих пор не распалась, семья живёт около Центрального парка в Нью-Йорке в те моменты, когда Брюс дома, а не в больнице.

Сколько детей у Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис — многодетный отец, и все его дети унаследовали его таланты. Фото © ТАСС / ZUMA / Birdie Thompson

Брюс Уиллис — отец пяти прекрасных дочек. Это роднит его с Сергеем Алексеевичем из сериала «Папины дочки». Актриса Румер Гленн Уиллис и её сёстры Скаут Ларю и Таллула Белль родились в браке с Дэми Мур. А Эмма Хеминг родила актёру Мейбел Рей и Эвелин Пенн. Всем старшим Уиллис из брака с Дэми Мур сейчас уже за тридцать, и к сюрпризам они готовы. Младшим не так повезло: ни Мейбел, ни Эвелин нет даже 10 лет. Не хотелось бы быть на месте Эммы Хеминг и объяснять им, что случилось с папой.

Лучшие фильмы Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис запомнился самыми зрелищными боевиками своего времени. Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive / Gaumont

Брюс Уиллис сейчас, как и десять или двадцать лет назад, ассоциируется с ролями качков, охранников, бандитов, полицейских и спецназовцев. У него достаточно брутальное амплуа. Но в молодости актёр активно играл в мюзиклах, а однажды даже снялся в мелодраме «Свидание вслепую».

В любом случае к нему надолго прикрепилось звание горы мускулов для игры в боевиках, поэтому рассказываем о лучших экшен-фильмах с участием актёра. «Крепкий орешек» (1988) — фильм, благодаря которому Брюс Уиллис стал звездой. Он играет тут полицейского и выполняет сумасшедшие трюки.

— фильм, благодаря которому Брюс Уиллис стал звездой. Он играет тут полицейского и выполняет сумасшедшие трюки. «Криминальное чтиво» (1994) — культовая работа Тарантино, где молодой и красивый Брюс Уиллис играет боксёра, случайно замешанного в мафиозных разборках.

— культовая работа Тарантино, где молодой и красивый Брюс Уиллис играет боксёра, случайно замешанного в мафиозных разборках. «Пятый элемент» (1997) — Брюса Уиллиса и сейчас у нас любят за главную роль в этом фильме Люка Бессона. Таксист Корбен Даллас на летающей машине, который открывает неведомый и очень агрессивный «Пятый элемент» — одна из программных его ролей.

Брюса Уиллиса и сейчас у нас любят за главную роль в этом фильме Люка Бессона. Таксист Корбен Даллас на летающей машине, который открывает неведомый и очень агрессивный «Пятый элемент» — одна из программных его ролей. «Город грехов» (2005) — шикарный фильм по комиксу с Брюсом Уиллисом в одной из главных ролей. Графические новеллы создал Фрэнк Миллер.