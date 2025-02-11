Освистали за любовь: Тейлор Свифт досталось от болельщиков на Супербоуле
Болельщики освистали Тейлор Свифт во время Супербоула
Во время Супербоула болельщики освистали американскую певицу Тейлор Свифт, когда её показали на экране стадиона. Артистка встречается с игроком команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, и, по мнению пользователей соцсетей, реакция фанатов связана именно с их романом.
Фанаты освистали певицу Тейлор Свифт на Супербоуле. Видео © Х / Candace
Накануне матча Келси и Свифт вместе поужинали, что вызвало недовольство болельщиков, вспомнивших суеверие о том, что игрокам не стоит видеться с подругами перед важной игрой. В итоге «Канзас-Сити Чифс» проиграли «Филадельфии Иглз» со счётом 22:40.
Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт заняла первую строчку в рейтинге «Top Artists of the 21st Century», который публикует журнал Billboard. Издание выбрало музыкальных лидеров, изучив итоги первых 25 лет XXI века.
Х / Candace