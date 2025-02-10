«Филадельфия» на глазах Трампа вынесла «Канзас-Сити» в матче за Супербоул

Игру, проходившую на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане, штат Луизиана, посетили многие звёзды из мира спорта, музыки и кинематографа. Кроме того, за матчем наблюдал Дональд Трамп, ставший первым действующим президентом США, побывавшим на Супербоуле.

«Иглз», в пятый раз игравшие в Супербоуле, во второй раз в истории стали обладателями титула после успеха в 2017 году. «Чифс» брали два последних Супербоула (всего — четыре победы) и могли стать первой командой, выигравшей в финальном матче три раза подряд, но сложили полномочия. Стоит отметить, что «Иглз» и «Чифс» встречались в финале 2022 года, тогда «Канзас-Сити» победили со счётом 38:35.