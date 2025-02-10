«Филадельфия» на глазах Трампа вынесла «Канзас-Сити» в матче за Супербоул
Клуб NFL «Филадельфия Иглз» во второй раз в истории выиграл Супербоул
«Филадельфия Иглз» выиграла Супербоул 2025 года. Обложка © X / NFL
«Филадельфия Иглз» победила «Канзас-Сити Чифс» и во второй раз в истории стала триумфатором Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (NFL). Встреча завершилась со счётом 40:22.
Игру, проходившую на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане, штат Луизиана, посетили многие звёзды из мира спорта, музыки и кинематографа. Кроме того, за матчем наблюдал Дональд Трамп, ставший первым действующим президентом США, побывавшим на Супербоуле.
«Иглз», в пятый раз игравшие в Супербоуле, во второй раз в истории стали обладателями титула после успеха в 2017 году. «Чифс» брали два последних Супербоула (всего — четыре победы) и могли стать первой командой, выигравшей в финальном матче три раза подряд, но сложили полномочия. Стоит отметить, что «Иглз» и «Чифс» встречались в финале 2022 года, тогда «Канзас-Сити» победили со счётом 38:35.
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