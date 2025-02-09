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Регион
8 февраля, 21:40

Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Нападающий Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это случилось в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (6:3), в которой россиянин отдал три голевые передачи.

Теперь в активе Кучерова 610 результативных пасов в составе «Тампы-Бэй». Это позволило ему опередить защитника Виктора Хедмана (607) и стать рекордсменом команды.

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 82 очка (25 голов + 57 передач) в 52 играх. Россиянин выступает в составе «Лайтнинг» с 2013 года.

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Тем временем ещё один российский форвард рвётся к легендарному рекорду в НХЛ. Александру Овечкину осталось забить 16 голов, чтобы стать лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Артур Лапсаков
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