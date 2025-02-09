Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг»

Нападающий Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это случилось в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (6:3), в которой россиянин отдал три голевые передачи.

Теперь в активе Кучерова 610 результативных пасов в составе «Тампы-Бэй». Это позволило ему опередить защитника Виктора Хедмана (607) и стать рекордсменом команды.

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 82 очка (25 голов + 57 передач) в 52 играх. Россиянин выступает в составе «Лайтнинг» с 2013 года.