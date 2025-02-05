Жамнов побил рекорд Ржиги, выиграв 76-й матч во главе хоккейного «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов. Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов стал рекордсменом клуба по победам. Успех в игре с ярославским «Локомотивом» стал для него 76-м во главе красно-белых.
Это позволило Жамнову превзойти достижение экс-наставника «Спартака» Милоша Ржиги, который выиграл 75 матчей в 140 играх. Нынешнему тренеру понадобилось для рекорда 129 встреч.
Ранее Life.ru рассказывал, как «Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге. Казанцы сделали результат ещё в первом периоде, забросив сопернику шесть шайб.