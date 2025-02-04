Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 февраля, 19:43

ЦСКА по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время у гостей шайбой отметился Наиль Якупов (6-я минута), хозяева отыгрались благодаря точному броску Никиты Нестерова (35). Единственный буллит реализовал Руслан Исхаков.

Армейцы набрали 68 очков в 51 игре и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 58 очками в 52 матчах идёт шестым на Востоке.

«Ак Барс» со счётом 8:3 разгромил СКА в Санкт-Петербурге
«Ак Барс» со счётом 8:3 разгромил СКА в Санкт-Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, как «Спартак» в Ярославе обыграл лидера Запада «Локомотив». Этот успех позволил красно-белым подняться на третье место в таблице Западной конференции.

Обложка ©

Telegram / ХК ЦСКА Москва

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar