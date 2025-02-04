ЦСКА по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время у гостей шайбой отметился Наиль Якупов (6-я минута), хозяева отыгрались благодаря точному броску Никиты Нестерова (35). Единственный буллит реализовал Руслан Исхаков.

Армейцы набрали 68 очков в 51 игре и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 58 очками в 52 матчах идёт шестым на Востоке.