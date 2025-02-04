«Ак Барс» со счётом 8:3 разгромил СКА в Санкт-Петербурге

Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 8:3.

Казанцы отправили в ворота соперника шесть шайб в первом периоде: хет-трик оформил Артём Галимов (7-я минута, 15-я и 20-я), по голу на счету Семёна Терехова (1), Алексея Пустозёрова (10) и Никиты Лямкина (17). Также отличились Семён Кошелев (24) и Артур Бровкин (59). У хозяев голы на счету Валентина Зыкова (13) и Захара Бардакова (28, 42).

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА поменял вратаря: вместо Артемия Плешкова на лёд вышел Павел Мойсевич.

«Ак Барс» набрал 70 очков после 51 матча и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА прервал серию из четырёх побед, с 65 очками после 52 встреч клуб идёт шестым на Западе.