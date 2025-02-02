Ротенберг пригрозил болельщикам СКА дисквалификацией за матерные кричалки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пригрозил болельщикам «армейцев с Невы» пожизненной дисквалификацией в случае матерных ругательств с трибун. Так мэтр отреагировал на скандальный матч со «Спартаком», после которого КХЛ начала разбирательство из-за скандирования нецензурных кричалок.

«Про наших болельщиков скажу: если кто-то из них будет матом орать на трибунах, мы их пожизненно дисквалифицируем», — заявил Ротенберг журналистам.