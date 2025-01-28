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28 января, 19:28

19-летний форвард СКА Иван Демидов отметился первым хет-триком в КХЛ

Иван Демидов. Обложка © ska.ru

Иван Демидов. Обложка © ska.ru

Петербургский СКА победил подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Иван Демидов, ещё одна шайба на счету Николая Полякова. У гостей отличился Владислав Цицюра.

Для 19-летнего Демидова это первый хет-трик в КХЛ. Всего на его счету 19 голов и 21 результативная передача в 47 играх текущего сезона.

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Напомним, на драфте Национальной хоккейной лиги 2024 года Ивана Демидова под общим пятым номером в первом раунде выбрал «Монреаль Канадиенс». Хоккеист является выпускником системы СКА, за главную команду он выступает с сезона 2022/23.

Артур Лапсаков
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