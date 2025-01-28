19-летний форвард СКА Иван Демидов отметился первым хет-триком в КХЛ

Петербургский СКА победил подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Иван Демидов, ещё одна шайба на счету Николая Полякова. У гостей отличился Владислав Цицюра.

Для 19-летнего Демидова это первый хет-трик в КХЛ. Всего на его счету 19 голов и 21 результативная передача в 47 играх текущего сезона.