19-летний форвард СКА Иван Демидов отметился первым хет-триком в КХЛ
Иван Демидов. Обложка © ska.ru
Петербургский СКА победил подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей хет-триком отметился нападающий Иван Демидов, ещё одна шайба на счету Николая Полякова. У гостей отличился Владислав Цицюра.
Для 19-летнего Демидова это первый хет-трик в КХЛ. Всего на его счету 19 голов и 21 результативная передача в 47 играх текущего сезона.
Напомним, на драфте Национальной хоккейной лиги 2024 года Ивана Демидова под общим пятым номером в первом раунде выбрал «Монреаль Канадиенс». Хоккеист является выпускником системы СКА, за главную команду он выступает с сезона 2022/23.