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Регион
27 января, 19:08

«Спартак» в четвёртый раз в сезоне КХЛ победил ЦСКА

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковский (11-я минута), Ансель Галимов (27, 59) и Адам Ружичка (59). У ЦСКА отличился Егор Афанасьев (27).

Это четвёртая победа «Спартака» над ЦСКА в шести играх нынешнего сезона.

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«Красно-белые» набрали 64 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА идёт пятым на Западе, имея в активе 62 очка.

В других играх дня ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1), казанский «Ак Барс» был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4:3, ОТ), екатеринбургский «Автомобилист» победил хабаровский «Амур» (5:4), а омский «Авангард» переиграл «Адмирал» из Владивостока (4:1).

Ранее Life.ru рассказывал, как защитник «Сибири» заработал штраф за неприличный жест фанатам «Ак Барса». Это произошло после финального свистка, когда болельщики казанского клуба начали выкрикивать оскорбления в адрес новосибирской команды.

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Артур Лапсаков
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